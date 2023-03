Semanário Novo Jornal

Desflorestação acentuada de eucaliptos no Huambo provoca desequilíbrios ambientais

Marcas de crimes ambientais são ainda visíveis nos perímetros florestais do Cuima e da Tchicala Tchiloanga, vários anos depois de as árvores, sobretudo eucaliptos, terem sido vergadas ao peso de ambições desmedidas e mercantilistas dos garimpeiros da madeira e do carvão vegetal. As consequências nefastas do abate indiscriminado de árvores e das queimadas já se fazem sentir nas alterações do clima e na erosão acentuada de solos.