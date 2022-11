O marido assumiu a tentativa de suborno e afirmou que só o fizeram devido ao receio com o seu estado de saúde, pois terá sido espancado pelos vizinhos depois de alegadamente ter violado a criança.

O medo das tonturas que sentia no momento é que terá feito com que chamassem o efectivo da polícia que estava no comando do caso, a fim de conversarem e chegarem a um entendimento, afirmou o detido, citado pela Polícia Nacional.

De acordo com o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, a detenção da mulher que tentou subornar o oficial da polícia com 150.000 kwanzas ocorreu esta semana.

O casal foi encaminhado para o Ministério Público.