O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve um casal no Aeroporto Internacional de Luanda por tráfico de mais de nove quilos de cocaína, disfarçada em 20 embalagens de sabonete em estado líquido.

De acordo com o SIC, a mulher, de 40 anos, é vendedora ambulante no mercado do Kikolo e o marido, de 37 anos, trabalha como serralheiro, sendo que ambos residem em Luanda.

A mulher desempenhou o papel de mula, enquanto o marido cumpriu o de receptor da mercadoria proveniente do Brasil, dissimulada em 20 embalagens de sabonete de marca Fiorucci, em estado líquido, que foram transportadas no interior de duas malas de viagem.

O casal já se encontra sob custódia do Ministério Público e vai responder pelo crime de tráfico de droga.

O SIC esclarece também que a detenção do casal ocorreu no âmbito da prevenção e combate ao narcotráfico no Aeroporto Internacional de Luanda.

Em menos de duas semanas, este é o segundo caso que acontece no aeroporto de Luanda. Em ambas situações a droga chegou disfarçada em embalagens de detergentes (Omo e sabonete).