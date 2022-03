O porta-voz do SIC, Manuel Halaiwa, explicou que os indivíduos foram detidos em flagrante e efectuavam estes crimes com mais elementos já detidos. A detenção dos suspeitos ocorreu depois de terem roubado uma viatura de marca Toyota, modelo Rav 4, furtada no distrito do Palanca, município do Kilamba Kiaxi.

"O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direcção Central de Combate aos Crimes contra o Património, deteve dois cidadãos, de 22 e 29 anos, cabecilhas de gangue de roubo de viaturas em Luanda", disse, salientando que os suspeitos foram detidos em flagrante em posse de vários acessórios de uma viatura de marca Toyota, modelo Rav 4, cor azul, que havia sido roubada no distrito do Palanca, adjacente ao centro da igreja católica Dom Bosco, quando o proprietário se encontrava a participar de um culto religioso.

O responsável pela comunicação do SIC salientou que no momento da detenção foram apreendidos em posse do suspeito "quatro pneus, dois pára-choques, um de trás e outro da frente, um tablier, um depósito, um vidro, um jogo de para-brisas, um vidro lateral e diversos acessórios da viatura de marca Rav 4".

Manuel Halaiwa fez saber ainda que os detidos foram presentes ao magistrado do Ministério Público junto do SIC-Geral, tendo-lhes sido aplicada a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.