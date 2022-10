O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, dois cidadãos de nacionalidade vietnamita, de 32 e 44 anos, por tráfico de mais de 84 quilogramas de marfim.

O SIC explica que os envolvidos são comerciantes e tentaram ludibriar as autoridades, transformando o marfim em várias peças ornamentais, em forma de esferas e cilindros para facilitar a saída do produto do País.

Na tentativa de levar fraudulentamente do país os 84,6 kg de marfim, transportados em duas malas de viagem, foram surpreendidos pela autoridade na sala de embarque de passageiros.

Foram apreendidos os 84,6 quilogramas de marfim e os implicados já estão sob custódia do Ministério Público.

De recordar que no passado dia 24 de setembro, um indivíduo de 30 anos foi também detido pelo SIC no Aeroporto 4 de fevereiro, por tráfico de 26 kg marfim trabalhado em argolas, pulseiras e colares.

O SIC esclarece ainda que estes actos de apreensão, enquadra-se no âmbito da prevenção e combate aos crimes de agressão ambiental.