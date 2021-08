O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve quatro indivíduos em flagrante com 26 toneladas de materiais ferrosos, no Zenza-do-Itombe, província do Kwanza Norte.

Os suspeitos, em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa, aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Kwanza Norte, foram detidos no âmbito da "Operação Cacimbo", desencadeada em todo território nacional pelo SIC-geral, quando tentavam entrar para a província de Luanda a bordo de dois camiões, avançou ao Novo Jornal Manuel Halaiwa, porta-voz do SIC-geral.

Entre os materiais ferrosos, segundo referiu o responsável pela comunicação do SIC-geral, constam materiais da "linha férrea do Caminho-de-Ferro de Luanda (CFL) e de pedonais que foram vandalizadas em diversas localidades da província".

"Eles (os acusados) foram detidos por volta das 5:00 da manhã de quinta-feira, dia 26, no posto de fiscalização do Zenza do Itombe, quando seguiam caminho para a província de Luanda com propósito de comercializar os materiais", afirmou o oficial do SIC-geral.

Manuel Halaiwa recordou o furto de 400 parafusos do Caminho-de-Ferro de Luanda ocorrido recentemente e revelou que os acusados, durante os interrogatórios, alegaram que furtaram os materiais ferrosos nos municípios do Dondo, Cambambe e Cazengo.

"Os elementos, sem possuírem qualquer documentação que os autorizava a transportar os meios, no momento em que foram abordados pelas forças que compõem o Ministério do Interior no destacamento do Zenza do Itombe, alegaram que subtraíram os materiais nos municípios de Cambambe Dondo e Cazengo por se encontrarem abandonados", descreveu, sublinhando que existem indícios de que os detidos possam estar envolvidos no roubo dos 400 parafusos do Caminho-de-Ferro de Luanda.