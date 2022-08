Dois anos depois, milhares de fiéis regressam à Muxima - PN tem mais de mil efectivos para garantir a segurança e vai proibir no local a comercialização de bebidas alcoólicas

A tradicional peregrinação anual ao santuário da "Mamã Muxima", no município da Quiçama, em Luanda, regressa nesta quinta-feira, 04, após dois anos de suspensão devido à covid-19. A organização do evento prevê que mais um milhão de peregrinos se juntem no santuário.