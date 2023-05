Semanário Novo Jornal

Eco-escola - Uma instituição em que a propina dos alunos se faz da entrega de plásticos e papelões

Localizada no Catinton, em Luanda, a Eco-Escola é a primeira no País em que o pagamento da propina se faz com resíduos sólidos como garrafas plásticas e papelões. Criador do projecto explica que a intenção é expandir a ideia e, assim, ajudar a inserção no sistema escolar de mais crianças carenciadas.