Uma embarcação com sete pescadores a bordo está à deriva na região do Ambriz, na província do Bengo, há cinco dias, porque ficaram sem combustível para chegar à costa. Os pescadores estão sem água e sem comida. Apesar de haver vários pescadores no mar para os tentar resgatar, a falta de um GPS (sistema de navegação por satélite a partir de um dispositivo móvel) na embarcação dificulta a localização do barco, soube o Novo Jornal.

A Polícia Fiscal já trabalha para localizar a embarcação e resgatar os pescadores, que asseguram estar com poucas forças para lutarem pelas suas vidas. A informação foi avançada ao Novo Jornal por Hermenegildo José, pescador na Samba, e familiar de um dos marinheiros a bordo.

Segundo este familiar, apenas um dos pescadores, o chefe da equipa, é que tem mantido a comunicação via telefone com o pessoal em terra, mas infelizmente as indicações passadas por ele não tem sortido efeito por falta de um localizador GPS.

Conforme Hermenegildo José, algumas embarcações de pesca estão no mar na tentativa de os resgatar, mas sem coordenadas exactas não tem sido possível.

Em declarações à Rádio Luanda esta manhã, um dos sete pescadores a bordo contou que estão na região do Hiembe, município do Ambriz, na província do Bengo, e que estão a ser guiados por bússolas.

Um pescador contou que estão nesta altura a 15 milhas da costa e que mantêm contacto com os demais via telefónica que está a ser carregado por energia solar.

O homem contou também que no sábado passou por eles, na região da Barra do Dande, um barco do Porto de Luanda, mas que não os ajudou por ordens do capitão.

" Só três pessoas aqui conseguem falar e têm um pouco de força. Os restantes estão fracos e quase a morrer. Por favor nos ajudem", suplicou o pescador que se encontra na embarcação que está à deriva.

Sobre o assunto, uma fonte da Polícia Fiscal que não aceitou ser identificada garantiu ao Novo Jornal que o assunto é já do domínio das autoridades e que a Polícia Fiscal e a Marinha de Guerra trabalham para o resgate dos pescadores.

"Mantemos contacto com um deles, estamos a comunicar-nos. Não podemos avançar mais elementos porque os trabalhos de busca e salvamento continuam", disse a fonte.

Ao Novo Jornal, João Garcia, presidente da Cooperativa dos Jovens Empreendedores da Barra do Bengo, contou que a falta de remos e de GPS são factores que contribuem para a não localização a tempo da embarcação.

"Houve por parte dos pescadores negligência. O facto de o barco ter motor, não deve descartar os remos e o GPS. Infelizmente muitas embarcações vão para o mar nestas condições", contou.