Dados do INE mostram que a província de Luanda, em cinco anos, concedeu quase duas mil licenças para construção, ao passo que, no mesmo período, Kuando Kubango emitiu apenas 34.

Entre 2015 e 2020, foram aprovadas, em todo o País, 8.113 licenças para a construção de edifícios, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) a que o Novo Jornal teve acesso. As informações do INE indicam que, no período em análise, a província de Luanda liderou as estatísticas, com quase duas mil licenças atribuídas, numa lista em que se seguem Benguela (1.161) e Kwanza-Sul (703). Já as províncias do Kuando Kubango (34) e Lunda-Norte (83) são as que menos licenças emitiram.

Os dados, que constam de um relatório do INE intitulado Inquérito às Licenças Aprovadas para Construção de Edifícios 2020 (ILACE), mostram que, quanto às categorias de licença, entre 2015 e 2020, se verificou que as novas lideraram a lista, com 7.543, seguidas pelas renovações com 404, ficando os pedidos de alterações em último, com 160 registos.

No período em referência, quanto à titularidade de licenças, sublinha ainda o documento do Instituto Nacional de Estatística, foram emitidas 6.506 para pessoas singulares, 1.136 para empresas privadas, 299 para instituições sem fins lucrativos, 112 para cooperativas de habitação e 39 ao Governo, bem como 21 para empresas de serviços públicos. No entanto, ressalta o documento, das licenças aprovadas, mais de 70% foram para a construção de habitação familiar.

