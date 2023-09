A Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) cortou o fornecimento de energia à Universidade Kimpa (UNIKIVI), na província do Uíge, esta segunda-feira, 04, porque esta instituição de ensino superior público tem uma dívida acumulada de mais de dois milhões de kwanzas, soube o Novo Jornal.

A falta de energia na universidade está a fazer com que os trabalhos administrativos, assim como a renovação de matrículas, que iniciou esta quarta-feira, estejam parados.

Esta informação foi avançada ao Novo Jornal por uma fonte da instituição que solicitou anonimato e que assegurou que a universidade está sem corrente eléctrica desde segunda-feira.

"Toda a universidade está sem energia há três dias porque a ENDE cortou por conta de uma dívida que a instituição tem para com eles", assegurou a fonte.

Segundo apurou o Novo Jornal, o iniciou de renovação de matrícula teria iniciou hoje e muitos alunos que se deslocaram à instituição na manha desta quarta-feira, 06, foram surpreendidos com essa informação.

Um funcionário do departamento dos assuntos académicos da Universidade Kimpa contou ao Novo Jornal que não há uma previsão, por enquanto, para o restabelecimento da electricidade na instituição.

O Novo Jornal contactou a direcção da universidade, que confirmou o corte feito pela ENDE-Uíge, na segunda-feira, e assegurou que há de facto falhas na questão contratual com a Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade.

"Infelizmente neste contrato não ficou resolvida a questão de alguns pagamentos. Há um Posto de Transformação (PT) da ENDE na universidade que foi colocado por pressão nossa e de facto há falhas no cumprimento", assegurou a fonte da direcção, certificando que este corte de energia está a prejudicar a actividade docente na instituição.

Augusto Lunganga, o director do gabinete de informação científica e documentação da instituição, também contactado pelo Novo Jornal, prometeu esclarecimento sobre o assunto oportunamente, pelo que o Novo Jornal aguarda.

Importa referir que a dívida global dos clientes da ENDE, em 2021, foi avaliada em 202,8 mil milhões Kz, dos quais 19 mil milhões são da responsabilidade do Estado, conforme o relatório de balanço da ENDE referente a este período.

Entretanto, oito em cada 10 instituições públicas não pagam contas de consumo de energia eléctrica, segundo dados fornecidos ao Novo Jornal pelo departamento comercial da ENDE em 2021.

A ENDE informa que, num universo de 4.200 locais de consumo pertencentes a instituições públicas inseridas na sua base de dados, 3.486 delas (83%) pagam com "enorme irregularidade" as contas de luz, enquanto outras 714 (17%) só o fazem após a aplicação de medidas coercivas como o corte de electricidade.

Conforme a ENDE, a estratégia para a recuperação da dívida nas instituições públicas, para além da negociação, passa pela facilitação das formas de pagamento por via de prestações.

Noutros casos, a empresa remete cópias de processos das dívidas aos ministérios de tutela e ao Ministério das Finanças (MINFIN), uma vez que são as unidades que recebem anualmente verbas para o pagamento desses serviços.

Já nos casos mais extremos, explica o departamento comercial, recorre-se ao corte do fornecimento de energia devido às elevadas dívidas.

Universidade Kimpa Vita é uma universidade pública sediada na cidade de Uíge, e surgiu do desmembramento do campus Uíge da Universidade Agostinho Neto (UAN), através das reformas no ensino superior ocorridas nos anos de 2008 e 2009.