É com uma taxa de 70% que Pinda Simão justifica a avaliação positiva que faz ao Sistema Educativo Angolano nestes 46 anos de Independência. Para o antigo ministro da Educação, que liderou o processo de implementação da Reforma no sector, País tem agora o desafio de prestar «muita atenção» à formação dos professores, proporcionando-lhes satisfação social, além de conhecimentos sobre organização e gestão do Sistema Educativo.

Onde situa a Educação em Angola, 46 anos depois da Independência?

O País veio de um período em que o direito à Educação era negado a uma grande parte da população. Em 1975, a taxa de escolarização era de 33%. A taxa de alfabetização era de 15%. A maior parte dos angolanos era analfabeta. Nestes 46 anos de Independência, o grande avanço é esta disponibilidade e vontade política de se proporcionar este direito à maior parte da população. A rede expandiu-se e a cobertura educativa aumentou bastante, pois, quando proclamámos a Independência, Angola tinha pouco menos de 600 mil alunos nos diferentes níveis de ensino. Hoje, já se fala de mais de 10 milhões. Portanto, o ganho para o sistema educativo é que se tenha conseguido proporcionar este direito a uma grande parte da população, com níveis de sucesso escolar muito altos a cada ano que passa.

Em resumo, é um balanço positivo...

Considerando o ponto de partida, sim.

De 0 a 10, que nota daria?

Estaríamos a 70%, já que há um grande esforço que deve ainda ser feito em termos de qualidade, o ponto em que ainda há um longo caminho a percorrer.

Como se pode dizer que estamos a 70% se, em termos de qualidade, que é um dos aspectos fundamentais na Educação, há ainda há um longo caminho a percorrer?

Não gostaria de fazer a avaliação desta forma. Gostaria de dizer que há um grande avanço em termos de assegurar o direito à escolarização e para que haja maior e melhor qualidade no sistema, com um percurso ainda por realizar. Por exemplo, a Reforma Educativa desenvolvida teve como foco quatro objectivos: expansão, equidade [de género], qualidade e pertinência das aprendizagens. Quando se fez o diagnóstico do Sistema Educativo, em 1985, de mil alunos que entravam na 1.ª classe, só saíam 143 na 8.ª classe. Hoje, de 1.500 alunos, mais de 500 terminam o ciclo de educação básica.

Que quer isso dizer?

Que a eficácia melhorou.

Não se deveria ter estabelecido hierarquia entre os quatro elementos que estiveram na base da Reforma Educativa, colocando, por exemplo, a qualidade no topo?

Não, não. A qualidade só existe porque há serviço educativo. Se não houvesse escolas e trabalho no domínio da paridade em termos de sexo, não iríamos falar da qualidade nem da pertinência.

Ainda no âmbito da Reforma Educativa, das debilidades identificadas, o que ainda não foi corrigido até agora?

Eu diria que a Reforma tocou em todos os aspectos, introduziu correcções. Se analisar o Relatório de Avaliação, verá que nos objectivos a alcançar houve melhorias.

A Reforma, portanto, cumpriu o seu papel....

Cumpriu, sim, naquilo que estava definido. Nas metas que deveriam ser alcançadas, considerando, por exemplo, uma qualidade plena durante o período da sua implementação (2004 a 2012), ainda há alguma debilidade que não podemos negar. Aliás, o relatório faz referência a isso, daí que, depois da avaliação, saiu um relatório sobre a medidas a tomar para corrigir as debilidades identificadas.

Admite que, na implementação da Reforma Educativo, o País tenha dado passos em falso?

Não diria isso. A Reforma foi implementada num contexto difícil do País...

Que se fizesse antes um estudo do contexto para se não estar hoje a culpá-lo, não?

Não estamos a culpar o contexto. Para a implementar uma reforma, é preciso que haja um conjunto de predisposições, mas nem todos estavam reunidos para o desenvolvimento do trabalho que estava previsto.

Em que estudo se baseou Angola para, por exemplo, no âmbito da Reforma Educativa, esticar o ensino primário para mais dois anos?

Não esticámos para mais dois anos.

Esticou-se. Saiu da 4.ª para 6.ª classe...

Sim, mas a estrutura do Sistema Educativo alterou-se. O Sistema Educativo tem objectivos a alcançar nos diferentes níveis de ensino. Quando fizemos o diagnóstico, em 1985, a conclusão a que chegámos é que o ensino era muito ambicioso.

O que quer dizer com isso?

Que estávamos a assegurar conteúdos num espaço de tempo muito reduzido. Também quer dizer que havia pressão em termos de injecção de conhecimentos junto dos alunos e não havia capacidade de podermos consolidar os conhecimentos.

"Isto não se pode ensinar em quatro anos. Vamos precisar de mais dois". Foi assim que se pensou?

É isso! Portanto, a estrutura do Sistema Educativo mudou. A escola primária que era de quatro classes passou a ser de seis.

Ainda só estamos a olhar para a lógica dos alunos. Se chamarmos os docentes à conversa, e eles próprios costumam dizê-lo publicamente, veremos que os professores não passaram por uma formação que os habilitasse a assegurar a mudança no sistema...

O que se tinha previsto é que os professores que estavam no sistema, com a nova estrutura do Sistema Educativo, deveriam ser informados e preparados para tal. Portanto, conhecimentos complementares, não conhecimentos de base, porque já os tinham.

