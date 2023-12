Um escrivão de direito, de 42 anos, pertencente ao Tribunal de Julgado de Menores, no Zango III, foi detido, no fim-de-semana, por emitir uma declaração falsa do tribunal a uma mulher em troca de 250 mil kwanzas, soube o Novo Jornal.

Segundo uma fonte do tribunal, o escrivão chegou a falsificar a assinatura de um juiz da sala do Julgados de Menores para atender a uma solicitação de uma cidadã que pretendia dar entrada de um processo de pedido de pensão de alimentos na Caixa de Protecção Social do Ministério do Interior (MININT), visto que a mulher tem sob tutela sete menores, filhos do seu irmão falecido que pertencia à Polícia Nacional.

O escrivão afecto àquele tribunal cobrou a quantia de 250 mil kz à mulher e entregou-lhe uma declaração falsa com uma suposta assinatura de um juiz daquele competente tribunal para que a cidadã a juntasse aos demais documentos para entregar à Caixa de Protecção Social do MININT.

No acto da entrega do processo à Caixa de Protecção Social, efectivos deste órgão detectaram que a declaração do tribunal era falsa, incluindo a assinatura do juiz, e denunciaram o ocorrido ao seu órgão de investigação policial.

Ao Novo Jornal, a Policial Nacional, através da sua Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), confirmou a detenção do escrivão de direito do Tribunal de Julgado de Menores e salientou que o homem foi detido no cumprimento de um mandato do Ministério Público.