Em menos de 24 horas três funcionários do Ministério da Saúde foram detidos pela Polícia Nacional (PN), acusados de estarem envolvidos num esquema de venda e falsificação de cartões da vacina contra a covid-19. Situação levou os operacionais do Serviço de Investigação Criminal (SIC) ao Paz Flor, dando conta da existência de um "esquema Ilícito" no interior do centro.

O esquema tem facilitado a aquisição do cartão de vacinação a diversas pessoas que pagaram 15 mil Kwanzas aos funcionários que falsificavam o documento.

Após a detenção de Lourenço Domingos Bento, na quarta-feira, na quinta-feira, 18, os efectivos do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) detiveram Fernando Alberto Barros Jeoveth, casado, de 57 anos, funcionário do Ministério da Saúde, com a função de coordenador da área de vacinação do centro cultural Paz Flor, e Adilson Carlos Vunge, de 31 anos, solteiro, mobilizador de fluxo de pessoal do Ministério da Saúde junto do Paz Flor.

Segundo consta no processo-crime da DIIP, os homens foram detidos em flagrante na "posse de três fichas de cadastramento e de três cartões de vacina contra a covid 19, já preenchidos em nome de pessoas diferentes".

Ao que o Novo Jornal sabe, os detidos têm como seus pontos de apoio três colegas, todos da área de informática e pré-registo, identificados nos autos, mais que ainda não estão detidos.