O Executivo, através do Ministério do Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), convocou as três centrais sindicais - Central Geral dos Sindicatos Livres e Independentes de Angola (CGSILA), União Nacional dos Trabalhadores de Angola-Confederação Sindical (UNTA-CS) e Força Sindical Angolana (FSA) -, para um encontro esta terça-feira,7 em Luanda, cujo "pano de fundo" é o esclarecimento sobre a implementação dos 25% do aumento salarial da Função Pública, soube o Novo Jornal.

Esta convocatória surge depois de as centrais sindicais se manifestaram surpreendidas com a decisão do Executivo de adiar para finais de Março o aumento salarial da Função pública.

Segundo as centrais, caberá ao Executivo, que os convocou, explicar com fundamentos as razões para a não execução do acordo do aumento salarial.

Na passada sexta-feira, o Executivo sustentou que o reajuste salarial de 25% na Função Pública só irá ocorrer ao longo do primeiro trimestre deste ano, por falta de aprovação do pacote legislativo salarial pela Assembleia Nacional.

O Novo Jornal soube que as centrais sindicais tinham previsto realizar esta terça-feira uma conferência de imprensa para marcar posição sobre o assunto, mas foram surpreendidas com a convocatória do Executivo para um encontro.

Entretanto, a UNITA diz que não há na Assembleia Nacional absolutamente nada pendente que condicione a execução do OGE/2025.

O encontra está agendado para esta tarde na sede do Ministério do Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), em Talatona.