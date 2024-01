Quatro cidadãos, com idades compreendidas entre os 32 e os 47 anos, entre os quais um casal, que se faziam passar por funcionários do Instituto Nacional de Habitação, foram detidos por burla a mais de 200 pessoas na venda de casas na Urbanização do Maye Maye, em Cacuaco, Luanda.

Os agora detidos por suspeita de burla recebiam valores monetários em kwanzas, contra a falsa promessa de entrega de residências no projecto habitacional Maye Maye e foram detidos esta semana pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Segundo o SIC, a rede criminosa foi encontrada em posse de várias listas de inscrição com centenas de chaves de residências e só um deles vendeu mais de 10 apartamentos ao preço de três milhões e meio de kz.

O Novo Jornal soube junto do SIC que os falsos funcionários do Instituto Nacional de Habitação realizavam simuladas inscrições em que as vítimas faziam candidaturas e adquiriram residências.

Conforme Manuel Halaiwa, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, não há ligações desta rede criminosa a funcionários do Instituto Nacional de Habitação, mas salienta que as investigações prosseguem.

O Novo Jornal apurou que há no projecto Maye Maye famílias a residir e que terão adquirido as suas residências a essa rede criminosa e que agora deverão ter sérios problemas com as autoridades.