Entre as vítimas mortais está um terceiro sub-chefe da PN, que perdeu a vida na sequência de um despiste seguido de colisão entre um veículo da Polícia Nacional e uma viatura de marca Hyundai, ocorrida na entrada do distrito do Zango, no município de Viana, em Luanda.

No total foram contabilizados 22 acidentes e danos materiais avaliados em mais de 16 milhões de Kwanzas.

"Durante as últimas 72 horas, referentes aos dias 22, 23 e 24, a corporação procedeu à apreensão de cinco armas de fogo, à recuperação de várias viaturas, bem como à detenção de 121 cidadãos suspeitos pela prática de crimes de natureza diversa, entre os quais "24 automobilistas, pela presumível autoria dos crimes de condução em estado de embriaguez, condução sem habilitação e corrupção activa".

"Os automobilistas foram dispensados mediante termo de identidade e residência e deverão apresentar-se ao tribunal nas próximas horas desta segunda-feira, 25", avançou a PN.

No mesmo período foram apreendidas nove viaturas e 60 motorizadas e aplicadas 325 multas por diversas infracções ao Código de Estrada.

A direcção do Comando Provincial de Luanda apelou aos cidadãos e às empresas, no sentido de solicitarem apoio policial a custo zero, "sempre que pretenderem movimentar avultadas somas monetárias, ou então de contratarem empresas de segurança privada especializadas para o efeito".

A PN apela aos encarregados de educação no sentido de prestar particular atenção, "maior rigor e fiscalização sobre os seus educandos, com maior realce para os locais que frequentam, as companhias e o que fazem, assim como monitorar as suas contas nas plataformas digitais, com vista a prevenir a ocorrência de crimes com cariz sexual, simulações de sequestros ou que os menores entrem em conflito com a lei".