Arrancou esta segunda-feira, 09, em todo o território nacional, o processo de formação dos 70 mil agentes de campo que vão trabalhar, a partir do dia 19 de Setembro, do Censo Geral da Habitação e da População em Angola mas nenhum deles sabe ainda quanto vai receber pelo trabalho.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) assegura que tudo está pronto para o inicio do Censo 2024 e que o processo não irá condicionar as aulas no ensino geral.

Apesar da garantia da organização que a formação não irá atrapalhar o arranque do ano lectivo 2024/25, que hoje entrou para a sua segunda semana de aulas, o Novo Jornal apurou que no processo estão envolvidos muitos estudantes que são os formandos, e de professores que são os formadores, facto que pode criar constrangimentos.

A formação decorre em todos os municípios e cidades, nas instituições de ensino, maioritariamente nas de ensino superior, e vai até ao dia 18 deste mês, um dia antes do inicio oficial do Censo Geral da População e Habitação 2024.

A formação, conforme apurou o Novo Jornal, vai decorrer das o8:00 às 17:00, e será ministrada pelos técnicos informáticos que em finais de Agosto último concluíram a formação de formadores.

O director geral do INE, José Kalienge, assegura que no processo de recolha de dados da população, os professores estarão dispensados, de modo a permitir que as aulas tomem o seu curso normal.

Segundo a organização, para o processo de recolha, estarão mobilizados 70 mil agentes em todo o País, que reconheceu não serem suficientes para recensear os mais de 30 milhões de cidadãos nos 163 municípios de Angola.

Entretanto, o INE garante que, para este segundo Censo da história de Angola, os recenseadores estarão munidos de meios tecnológicos para a recolha dos dados, uma vez que o processo será todo digital.

O Instituto Nacional de Estatística não revelou os valores a serem pagos aos agentes de campo, mas assegurou que estes serão remunerados, só não foram avançados números, em para os próprios recenseadores.

O Censo Populacional é um processo que visa actualizar as informações sobre o número de habitantes no País, onde e como vivem, com vista à melhor planificação e distribuição dos recursos e serviços à população.

O primeiro recenseamento populacional após a Independência ocorreu em 2014.