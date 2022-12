O Governo Provincial de Luanda (GPL) encerrou, na segunda-feira, 5, a Morgue Municipal do Kilamba Kiaxi para obras de melhoramento, devido ao seu avançada estado de degradação. Os funcionários não efectivos, na sua maioria maqueiros, que estão há 10 anos sem salários foram mandados para casa, soube o Novo Jornal.

Em comunicado, o GPL diz que encerrou a morgue para acelerar os trabalhos em curso de reabilitação e que os cadáveres no necrotério serão transladados para a Morgue Central de Luanda, de modo a permanecerem conservados.

A morgue, com capacidade para conservar mais de mil corpos e que estava em funcionamento desde Julho de 2005, apresentava vários problemas de acomodação e conservação dos cadáveres.

O Novo Jornal procurou saber junto do Governo Provincial de Luanda como fica a situação dos funcionários daquela morgue, sendo informado que apenas há, por parte do GPL, um plano de redireccionamento dos trabalhadores efectivos para outras morgues até que a do Kilamba Kiaxi seja reaberta.

Entretanto, soube ainda o Novo Jornal, os funcionários da morgue que não são efectivos, e que estão há dez anos sem salários, não foram tidos em conta e foram todos mandados para casa.

Sobre essa questão, o Novo Jornal procurou saber do Governo Provincial de Luanda como fica a situação destes trabalhadores, mas até agora não obteve nenhuma resposta.

Ao Novo Jornal, alguns funcionários não efectivos da Morgue do Kilamba Kiaxi lamentaram a situação e acusaram a administração municipal do Kilamba Kiaxi e o GPL de faltarem com a verdade, uma vez que existem apenas dois funcionários efectivos daquela morgue municipal.

Um dos maqueiros, que preferiu não ser identificado, criticou a decisão de transferir os dois efectivos e os demais colaboradores, que até se encontram há anos sem salários e a trabalharem na morgue, serem mandados para casa.

Os funcionários reconhecem que a morgue precisava mesmo de ser reabilitada por estar já há anos em mau estado técnico.