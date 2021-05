O homem está indiciado de dois roubos: um crime de extorsão na forma tentada e um crime de acesso ilegítimo através de tecnologia informática "multicaixa express".

Ao que o Novo Jornal apurou, o arguido é reincidente nesta prática de crime e tinha sido posto em liberdade há duas semanas, após ter-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Malanje.

Segundo o director do gabinete de comunicação do Serviço de Investigação Criminal (SIC) geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, a investigação resultou de uma denúncia do próprio banco, tendo já sido identificados grandes prejuízos que o arguido causou na agência do banco BPC na província de Malanje.

"No âmbito do combate aos crimes financeiros e fiscais, o SIC-Malanje, deteve na sexta-feira dia 07, no centro da cidade de Malanje, um nacional que se dedicava à prática de furto de valores monetários, bem como a movimentos fraudulentos nas agências do BPC através de tecnologia informática, multicaixa express, tendo retirado do BPC central 12 milhões de Kwanzas", disse o responsável ao Novo Jornal, salientando que a investigação que resultou na detenção do homem foi feita depois da denúncia do próprio banco.

Após ser ouvido pelo Ministério Público, o homem foi conduzido para a cadeia da comarca de Malanje, onde vai aguardar o julgamento preventivamente.