De acordo com o relatório de segurança pública, com dados de 30 de Junho a 6 de Julho, tornado público pelo Comando Geral da Polícia Nacional, 26 suspeitos foram detidos pela presumível autoria de crimes de agressão sexual, 41 por homicídios, 135 por roubo, 184 por furto e 159 por ofensas à integridade física graves e simples.

Das acções operativas realizadas foram apreendidas 22 armas de fogo de diversos calibres, em várias províncias, com destaque para Luanda, com seis, Huambo, cinco, Benguela e Kwanza-Norte, com três cada. Foram ainda apreendidas 144 viaturas, 777 motorizadas, 717 cartas de condução, 394 verbetes, 603 livretes, 418 títulos de registo de propriedade. A PN aplicou 2.004 multas, avaliadas em mais de oito milhões de Kwanzas", adiantou a corporação, revelando que no mesmo período foram apreendidos 369,275 kg de liamba, e 14.675 litros de combustível, que se destinavam à comercialização nos países vizinhos.

Das acções realizadas para a protecção das fronteiras terrestres e marítimas, a PN deteve 3.005 cidadãos por crimes de contrabando de combustível e de mercadoria não declarada e pesca ilegal.

Entres os detidos, estão, segundo o Comando Geral, 1.852 congoleses democratas, acompanhados de 142 crianças, 38 namibianos, 1.109 cidadãos nacionais, acompanhados de 144 crianças, indiciados por auxílio a emigração ilegal.