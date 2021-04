Uma equipa de inspecção do Ministério das Finanças (MINFIN) conduz um trabalho minucioso que pretende apurar os meandros de um desvio no destino de 50 milhões de kwanzas que tinham sido alocados via Comissão Interministerial de Resposta à Covid-19 para a aquisição de materiais de biossegurança para assistir às escolas da província do Huambo.

"Esteve, sim, uma equipa de inspecção a trabalhar, recentemente, na província Huambo, a fim de apurar o que se passou, de concreto, no destino dado às verbas. Por enquanto, não existem ainda conclusões deste trabalho inspectivo", afirmou uma fonte do MINFIN.

Em declarações ao Novo Jornal, a fonte referiu que, no ano passado, o Executivo se decidiu a apoiar o sector do ensino com a alocação de uma quantia que varia entre 30 e 50 milhões de kwanzas para a prevenção à Covid-19 nos estabelecimentos de ensino de todo o País.

"No Huambo, penso que a verba foi de 50 milhões. Estes valores foram enviados pelo MINFIN à Comissão Interministerial de Combate à Covid-19, que, por sua vez, procedeu à canalização aos respectivos governos provinciais", esclareceu.

Contactado pelo NJ, o director do Gabinete de Educação da Província do Huambo explicou que uma "imprecisão" na descrição do destino das verbas esteve na origem da não-cabimentação dos valores ao sector de ensino.

