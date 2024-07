O director e o sub-director pedagógico do Complexo Escolar da Chivembe, na Chicala Choloanga, província do Huambo acusados de estarem envolvidos no vazamento das provas da nona classe, que levou à suspensão dos testes em seis dos onze municípios da província, foram detidos pela Polícia Nacional.

Foi igualmente detido o sobrinho do director do complexo escolar, que teve acesso às provas e as partilhou nas redes sociais, chegando a vendê-las em alguns casos.

Na quarta-feira passada, os exames da nona classe em seis dos onze municípios do Huambo.

A direcção da Educação tomou conhecimento da fraude através de denúncias e decidiu anular as provas da série B, incluindo as realizadas no dia 01 de Junho.

Os exames da nona classe foram reagendas para os dias 15 a 17 deste mês.