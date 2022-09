Um cidadão de nacionalidade portuguesa, de aproximadamente 60 anos, ainda não identificado, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, no interior do hotel Serra da Chela, no município do Lubango. Informou o SIC na Huíla.

De acordo com o porta-voz do SIC na Huíla Segunda Kitumba, o cidadão de nacionalidade portuguesa era hóspede do hotel Serra da Chela, e ainda não se sabe o certo do ocorrido, mas, segundo suspeitas, tudo indica que se trate de um suicídio.

O porta-voz do SIC disse ao Novo Jornal que investigações estão a ser feitas em volta do caso, para se descobrir o que se passou, estando todas as possibilidades em aberto.