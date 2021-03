Segundo a PGR, devido aos fortes indícios recolhidos pelos peritos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Huíla, que comprovam o crime, o magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Huíla decretou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva, por existirem fortes indícios do crime de homicídio qualificado no interior da residência da vítima, "quando o acusado desferiu vários golpes com o pau na região craniana da vítima, causando-lhe morte imediata".

Aquando da sua detenção, na noite de Domingo, 28, a investigação do SIC-Huíla indicou que a vítima teria sido agredida e depois sofreu golpes com um pau na região craniana, na sequência de uma discussão com presumível autor do crime.