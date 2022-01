Segundo consta nos autos, o homicida, de 32, cometeu o crime de homicídio qualificado para se apoderar do dinheiro do amigo, no sector de Banje, comuna do Cusse.

O Homem foi ouvido em primeiro interrogatório judicial na manhã desta quinta-feira, 06, pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC), e, durante o seu depoimento, detalhou que assassinou o amigo após a vítima ter vendido uma cabeça de gado bovino por 150 mil Kwanzas.

"Ao aperceber-se que o amigo se fazia acompanhar do valor, convidou-o para um passeio e no percurso agrediu-o com um porrinho até à morte, tendo em seguida retirado o dinheiro do bolso da vítima e fugido", contou a PGR.

Depois de lhe ser decretada a prisão preventiva, o homem foi conduzido para a cadeia da comarca da Huíla, onde vai ficar detido até à data do julgamento.