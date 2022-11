A informação foi avançada esta quarta-feira ao Novo Jornal pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Huíla, inspector-chefe Segunda Kitumba.

De acordo com o Segunda Kitumba, o crime aconteceu já há alguns dias, no bairro da Mitcha, quando a menina, na ausência da família no interior da residência (onde vivia com os pais), dirigiu-se ao quarto dos pais e subtraiu 400kz que se encontravam em cima de um móvel.

Logo depois de ter percebido que o dinheiro foi retirado do lugar onde o deixou, desconfiou da sua filha, interpelou a menina e acabou por confirmar as suas suspeitas.

Aborrecido com a situação, o homem muniu-se de um pau e desferiu-lhe vários golpes. Achando ele que os golpes não eram suficientes, amarrou as pernas e os braços da menor, que não suportou as agressões e acabou por falecer.

O envolvido já está detido e será encaminhado ao Ministério Público.