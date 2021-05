Huíla: SIC deteve sete caçadores furtivos por abate de elefantes no Parque Nacional do Bicuar para tráfico de marfim

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve sete caçadores furtivos no Parque Nacional do Bicuar, na Huíla, que se dedicavam à caça, sobretudo de elefantes, para depois comercializarem o marfim. Entre os detidos está um fiscal do parque.