Um homem é suspeito de golpear a ex-esposa com um pau até à morte, embrulhar o cadáver num mosquiteiro e atirá-lo ao Rio Zenza, no município do Icolo e Bengo, em Luanda, depois desta se ter recusado a voltar a casa.

O porta-voz em exercício do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Emanuel Capita, explicou Novo Jornal que o assassinato ocorreu na comuna de Cabiri, distrito de Catete, por volta da meia-noite do dia 28 de Agosto num terreno de cultivo, quando a vítima, de 36 anos, estava no local a colher legumes.

O ex-marido, de 46 anos, deslocou-se, segundo o relato policial, também à lavra e encontrou a vítima com o rosto coberto de um pano, por cauda dos mosquitos, arremessou-lhe um pau, tendo-a atingido letalmente na região da cabeça, conta o SIC-Luanda.

Acrescentando que, "depois de verificar que a ex-companheira estava morta, para disfarçar o crime, o homicida embrulhou o corpo num mosquiteiro e deitou-o ao Rio Zenza".

No dia 30 de Setembro, o acusado, ainda de acordo com o relato pericial, dirigiu-se a uma unidade policial do município de Cacuaco e fez uma participação, simulando que a vítima estava desaparecida há dois dias.

Não convencidos com a história contada pelo envolvido, os investigadores do SIC meteram-no contra parede e acabou por confessar o crime, alegando que "desejava voltar a viver com a ex-mulher, não tendo sucesso por meio do diálogo, então decidiu tirar a sua vida".

O suspeito de homicídio foi apresentado nesta quinta-feira pela direcção municipal de Icolo e Bengo do SIC e foi juiz de garantia.