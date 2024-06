O Instituto Nacional da Criança (INAC) recebeu, na última semana, 465 denúncias de violência contra crianças, com destaque para abuso sexual, agressão física e exploração de trabalho infantil, ocorridas em diferentes províncias de Angola.

O relatório semanal do INAC revela que estas denúncias foram registadas nas províncias de Luanda, Bié, Huambo, Kuando Kubango, Benguela, Malanje, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Uíge, Moxico, Cunene e Huila.

Quanto aos casos recebidos, foram 169 de fuga à paternidade, 105 de trabalho infantil, 53 de violência física, 12 de abuso sexual e 18 queixas de negligência e abandono de crianças.

Em Luanda, uma adolescente de 13 anos foi vítima de agressão física praticada por um familiar com quem residia e que a manteve em cárcere privado durantes dias. O caso foi encaminhado para as autoridades policiais.

Na província de Benguela, uma criança de dois anos foi abusada sexualmente por um vizinho, que acabou por ser apanhado em flagrante pela mãe da vítima. O agressor já está detido e a criança a receber assistência médica.

No Moxico, um homem foi detido pelas autoridades, acusado de ter abusado sexualmente da sua filha, no interior da residência onde viviam, no município sede.