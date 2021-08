Anualmente, o Estado gasta 20 milhões de kwanzas no pagamento da renda do edifício onde funcionam as instalações provisórias da sede do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola (INEMA), embora o organismo tenha à disposição, há pelo menos um ano, a possibilidade de se mudar para um dos edifícios das AAA, apreendidos, no ano passado, pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao empresário angolano Carlos Manuel de São Vicente, apurou o Novo Jornal.

Localizado no Morro Bento, em Luanda, o actual edifício do INEMA foi arrendado à instituição em 2017, sendo o pagamento suportado directamente pelo Ministério da Saúde.

As instalações actuais, apurou o NJ, não comportam todos os serviços e não possuem, por exemplo, a separação dos departamentos, o que dificulta o controlo e o funcionamento adequado dos serviços, assim como a conservação e o acondicionamento do material de formação, uma situação que facilita a sua deterioração.

Por isso, ao Novo Jornal, sob anonimato, fonte ligada ao INEMA mostra-se agastada com a situação, porquanto, diz, o dinheiro que se gasta em renda anual serviria para colocar o ex-edifício das AAA em condições de "albergar condignamente" o instituto.

De acordo com esta fonte, no edifício cedido pelo Estado ao INEMA, para a organização lá se mudar, precisaria apenas de "pequenas obras", relacionadas, por exemplo, com a subdivisão do open space.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)