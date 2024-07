Já estão em funções os 183 novos juízes - Presidente do CSMJ solicita celeridade nos processos - Novos juízes pedem paciência e admitem que precisam de amadurecimento

O Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ) conferiu posse, esta quinta-feira, 4, aos 183 novos juízes, que concluíram, recentemente, o curso regular de formação da Magistratura Judicial, no Instituto Nacional de Estudos Judiciários (INEJ) e que vão servir os tribunais de comarca do País. Esta é a maior leva de juízes a entrar em funções alguma vez vista na história de Angola. Outra novidade é o facto de 95 destes novos juízes serem do sexo feminino.