Uma estudante universitária de 21 anos, residente no bairro da Cuca, município do Cazenga, em Luanda, enganou durante nove meses o marido e a restante família, fingindo uma gravidez até aos nove meses. Para apresentar um bebé ao marido, tentou roubar um recém-nascido a uma parturiente, na província do Bengo, onde acabou detida pela DIIP, esta terça-feira, 30, soube o Novo Jornal.

A jovem confessou aos investigadores da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), da Polícia Nacional, que tem problemas em engravidar e que não quer perder o marido, por isso simulou a gravidez.

Para tal, viajou de Luanda para Caxito, no Bengo, onde tentou enganar uma senhora que tinha acabado de dar à luz um rapaz.

Como o marido se encontrava em viagem, a jovem, que escondia uma falsa gravidez, decidiu roubar um bebé para apresentar ao marido como sendo o filho primogénito do casal, mas o seu plano não correu bem, pois a mãe do recém-nascido apercebeu-se da intenção da mulher e contou as suas suspeitas ao cônjuge. Este, por sua vez, informou as autoridades policiais.

Antes, a jovem tentou enganar a mãe do bebé, dizendo ser funcionária do Estado, que vela pelos direitos das crianças junto das mulheres que não têm condições de cuidar dos bebés, e, para que a parturiente lhe entregasse o bebé, subornou-a com 25 mil kwanzas.

Segundo o DIIP, a jovem é estudante universitária e frequenta o 3º ano do curso de Transporte e Logística de uma universidade em Luanda.

O Novo Jornal sabe que a jovem será presente esta quinta-feira, 02, ao magistrado do Ministério Público e posteriormente ao juiz de garantia.