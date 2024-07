Jovem detido por matar comerciante da Guiné-Conacri por este exigir pagamento de produtos alimentares

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve no fim-de-semana, no Bairro do Capalanga, município de Viana, um jovem de 23 anos que, em Junho, matou à facada um comerciante da Guiné-Conacri, de 32 anos, no interior da cantina onde trabalhava, quando este exigiu ao jovem o pagamento de alguns produtos alimentares que havia tirado do estabelecimento, soube o Novo Jornal.