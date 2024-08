Kamalata Numa acusado pela PGR/Militar de ter difamado o Estado, afirmando que o general "Kamorteiro" morreu envenenado - Durante o interrogatório de Numa, perímetro da PGR esteve sob forte aparato policial

O antigo chefe do Estado Maior adjunto das Forças Armadas Angolanas (FAA), general Abílio Kamalata Numa, está a ser acusado pela Procuradoria- Geral da Republica Militar de ter difamado o Estado, afirmando que o então chefe do Estado Maior General adjunto das FAA, o general Abreu Muengo Ukuatchitembo "Kamorteiro", terá morrido envenenado porque era cogitado para ser o chefe do Estado Maior-General das FAA, apurou o Novo Jornal.