O gerente de um bordel no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, cercou vários colégios, aliciou algumas estudantes e recrutou-as para se prostituírem.

No último fim-de-semana, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) conseguiu retirar do estabelecimento 12 mulheres que estavam a ser explorada e deteve de imediato o gerente.

As mulheres, com idades entre os 20 e os 28 anos, vieram de vários pontos do País, algumas foram recrutadas nas províncias do Uíge, Huambo e Malanje.

Para além de andar em vários colégios a aliciar as mulheres, o homem também gerenciava uma página no facebook onde recrutava igualmente pessoas interessadas em ganhar dinheiro fácil.

De acordo com o director de comunicação institucional e imprensa da direcção geral da SIC, Manuel Halaiwa, estas aceitam submeter-se a esta actividade por falta de condições financeiras.

O Novo Jornal soube ainda que diariamente pagavam 15 mil por cada cliente ao proprietário do brdel, que chegava a ter um lucro de 200 a 500 mil por dia se o movimento no local fosse bom.

O cidadão detido vai ser encaminhado para o juiz de garantias, respondendo pelos crimes de lenocínio e associação criminosa.

Em dois meses, este é o segundo prostibulo desmantelado no município do Kilamba Kiaxi. No dia 05 de Agosto, conforme o Novo Jornal noticiou, um indivíduo também foi detido pelo SIC por favorecer e facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição com intenção de lucrar.