Kwanza-Norte: Polícia dispara mortalmente contra três funcionários da barragem de Caculo Cabaça - Mortes ocorreram quando os funcionários exigiam melhores condições de trabalho

A Polícia Nacional abriu fogo contra vários trabalhadores da barragem de Caculo Cabaça que se manifestavam por melhores condições de trabalho, no município de Cambambe, província do Kwanza-Norte e três pessoas morreram no local, soube o Novo Jornal de fonte do Ministério do Interior local.