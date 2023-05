Kwanza-Sul: Operação Raio-X leva à detenção de bando de 29 delinquentes que infernizavam população no município da Cela

O comando provincial do Kwanza-Sul da Polícia Nacional deteve um bando de 29 delinquentes, implicados nos crimes de roubo, furto qualificado e ofensas à integridade física, com recurso a armas de fogo, no município da Cela.