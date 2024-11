A detenção da falsa major ocorreu três semanas depois de ter sido detido, em Luanda, um homem de 35 anos (falso major), que vendeu vagas na corporação por 800 mil kz a mais de 100 pessoas.

Ambas as acções foram realizadas pela direcção de combate ao crime organizado do Serviço de Investigação Criminal (SIC).

No Kwanza-Sul, o SIC deteve a falsa major no município do Sumbe, depois de as autoridades se aperceberem da existência de um grupo de burladores que recebia dinheiro das mãos dos indivíduos para serem enquadrados na corporação.

A mulher, segundo as autoridades, trabalha neste esquema com mais um homem, que procurava pessoas interessadas em fazer parte das FAA.

Estes exigiam 70 mil kwanzas por cada pessoa e quem não tivesse este valor, poderia pagar 50 mil kz. Para além do dinheiro, também solicitaram aos lesados cópia do bilhete de identidade e fotografias tipo passe.

A detenção da mulher sucedeu no bairro do Pindo, por intermédio de denúncias que algumas vítimas efectuaram às forças policiais quando se aperceberam que foram burlados. Quanto ao seu comparsa, foi detido no município do Porto-Amboim.

A dupla foi encaminhada para o juiz de garantia para ser responsabilizada criminalmente.