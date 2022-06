Este valor diz respeito ao orçamento de todos os contratos rubricados pelas administrações municipais e as operadoras de limpeza no quadro do mais recente modelo de desconcentração da gestão de limpeza em Luanda.

De acordo com o novo programa de saneamento na capital do País, "baptizado" no início de Abril último, a gestão da limpeza passou para as administrações municipais, estando sob tutela dessas a contratação das operadoras e os devidos pagamentos.

"Estamos a trabalhar neste modelo há já quase dois meses. Os resultados têm sido positivos. O dinheiro é canalizado para as administrações directamente pelo Ministério das Finanças, e o GPL [Governo Provincial de Luanda] passou a desempenhar apenas o papel de fiscalizador, monitor", explicou um quadro sénior da Comissão Administrativa da Cidade de Luanda.

Com sete distritos, Luanda é o município com maior volume de despesas para atender ao programa de saneamento básico este ano: 14,2 mil milhões de kwanzas; seguida de Viana, que vai consumir em limpeza pública 10,4 mil milhões Kz.

