Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida num acidente de viação, por colisão entre três veículos, ocorrido nesta terça-feira na estrada do Patriota, no município de Talatona, em Luanda.

De acordo com PN, o acidente deu-se quando o condutor da viatura de marca Toyota circulava na estrada do Patriota em excesso de velocidade, perdeu o controlo do seu veículo, despistou-se e colidiu com três veículos, sendo dois de marca Hyundai e um de marca Zenza que circulavam no sentido oposto da via.

As vítimas mortais foram removidas para à morgue do Hospital Geral de Luanda, e o ferido foi socorrido pelo hospital mais próximo do local onde ocorreu o acidente.