A decisão da anulação foi tomada depois de a DPEL ter constatado que os estudantes tiveram acesso aos enunciados dos exames finais dias antes da realização das provas.

Esta sexta-feira, no período da tarde, realizam-se as provas de geografia e física, e, conforme o novo calendário, as provas ficam concluídas na próxima sexta-feira, dia 25, com a realização dos exames de língua portuguesa e de educação laboral.

Segundo o director provincial da Educação de Luanda, Narciso Benedito, as investigações acerca do vazamento das provas antes do período agendado estão a ser tratadas pelas autoridades competentes.

Esta quinta-feira, 17, após tomarem conhecimento da anulação das provas, vários estudantes da 9.ª classe mostraram-se inquietos com a decisão da DPEL que consideraram injusta, pois segundo os jovens, "todos não devem pagar pelo erro de um".

A anulação deveu-se ao facto de os alunos partilharem os enunciados das provas nas redes sociais, o que levou muitos encarregados de educação a fazerem denúncias à Direcção Provincial da Educação de Luanda, que, ao confirmar a situação, decidiu anular todos os exames da 9.ª classe.