Luanda: Aumento de casos de cólera leva população a procurar massivamente água filtrada ou purificada em diversos estabelecimentos comerciais

O surgimento da cólera em algumas províncias do País, com maior proporção na província em Luanda, onde o surto já levou à morte várias crianças, está a preocupar milhares de famílias que, para se prevenirem da doença, e atendendo à pouca qualidade da água da rede pública, estão a optar por adquirir água filtrada ou purificada, em diversos estabelecimentos comerciais, apurou o Novo Jornal, que sabe igualmeente que o número de mortes em Luanda aumentou para 11, tendo sido notificados 93 casos desde o início do ano, segundo o mais recente boletim informativo do Ministério da Saúde, que indica que foram também registados dois casos na província do Bengo.