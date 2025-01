Em Luanda, cinco pessoas perderam a vida e 12 outras ficaram gravemente feridas, na sequência de 16 acidentes rodoviários durante o fim-de-semana. A principal causa, segundo as autoridades, foi o excesso de velocidade.

De acordo com a direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, os acidentes de viação provocaram danos materiais avaliados em mais de dez milhões de kwanzas.

Neste período, foram realizadas diversas operações, que culminaram com a detenção de 171 cidadãos nacionais e estrangeiros com idades compreendidas entre os 16 e os 56 anos, indiciados dos crimes de homicídio, roubo e furto.

Durante as operações foram apreendidas 13 armas de fogo de diferentes calibres e vários tipos de electrodomésticos que se encontravam na posse dos marginais.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas 63 motorizadas e 154 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao código de estrada.