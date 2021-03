Uma menina de 10 anos, residente no município do Kilamba Kiaxi, que foi arrastada pela chuvas que caiu na manhã de terça-feira,16, em Luanda, e que era dada como desaparecida pelos familiares, foi encontrada morta no embarcadouro do Mussulo.

O corpo da menina foi resgatado, esta quarta-feira,17, 24 horas depois do seu desaparecimento, após ter sido arrastada pela água da chuva, nas imediações do conhecido "Rio Cambamba", no distrito urbano do Nova Vida.

Ao Novo Jornal, o porta-voz dos bombeiros, em Luanda, Faustino Minguês disse que a menina fazia parte das três pessoas desaparecidas desde terça-feira, devido à chuva que caiu durante pouco mais de duas horas sobre Luanda e provocou a morte a cinco, sendo duas por electrocução, no município de Luanda, e três por arrastamento, em Cacuaco, no Kilamba Kiaxi e em Viana, estando ainda duas pessoas por encontrar.

A menina, cujo nome não foi revelado pelo Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, é a segunda menor morta nas chuvas de terça-feira, depois de outra, também de 10 anos, ter falecido em circunstâncias semelhantes no município de Viana.

"Ela foi arrastada pelas águas no dia em que chovia. Os familiares deram-na como desaparecida e infelizmente na quarta-feira, por volta das 10:00, as forças do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros efectuaram a remoção do corpo da menina no embarcadouro do Mussulo", avançou Faustino Minguês, acrescentando que os familiares já fizeram o reconhecimento do corpo.

Faustino Minguês disse também que os trabalhos de levantamento de dados e socorro às famílias sinistradas continuam a decorrer.

O porta-voz dos bombeiros, em Luanda, revelou, por outro lado, que os amontoados de lixo dificultam os trabalhos dos bombeiros.

Faustino Miguês disse ainda que durante as quase horas de chuva houve transbordo de várias bacias de retenção, queda de árvores e de postes de iluminação pública.

Deste balanço provisório, regista-se, segundo o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, mais de 2.700 pessoas ficaram desalojadas devido às das chuvas.