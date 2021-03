A Polícia Nacional (PN) deteve, durante o fim-de-semana, 299 cidadãos envolvidos em crimes de natureza diversa, disse hoje ao Novo Jornal o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da PN.

De acordo com o inspector-chefe Nestor Goubel, sobre estes detidos recaem suspeitas de homicídios voluntários, violações sexuais, roubo de viaturas e outros artigos na via pública e no interior de residências.

"Durante as últimas 72 horas, referentes aos dias 26, 27 e 28, a corporação procedeu à apreensão de oito armas de fogo, à recuperação de várias viaturas, bem como, à detenção de 143 cidadãos suspeitos pela prática de crimes de natureza diversa", disse o oficial em declarações ao Novo Jornal.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, Nestor Goubel salientou que foi apreendida uma viatura e quatro motorizadas, e aplicadas 91 multas por diversas infracções ao Código de Estrada.

"Quanto à sinistralidade rodoviária, registaram-se 14 acidentes de viação, que resultaram em quatro mortos, 15 feridos e danos materiais avaliados em mais de 11 milhões de Kwanzas", descreveu, sublinhando que através do serviço de emergência policial 113, a "PN registou 871 solicitações de intervenção policial, que mereceram pronta intervenção das forças da ordem".