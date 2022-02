Luanda: Efectivos do SME condenados a pena de prisão por envolvimento em fuga do Centro de Detenção de Estrangeiros

O Tribunal Regional Militar de Luanda (TRML) condenou cinco efectivos do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) a penas até 18 meses de prisão efectiva por envolvimento no apoio à fuga de cinco detidos no Centro de Detenção de Estrangeiros, no quilómetro 30, município de Viana, em Luanda.