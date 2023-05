O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou uma rede criminosa gerida por chineses e vietnamitas, nacionalidades com múltiplos registos ligados ao crime em Angola mas sem que se conheça algum caso onde integrassem a mesma organização.

Esta operação foi conduzida pelo SIC em coordenação com a Polícia Nacional e o Serviço de Migração e Estrangeiros, sendo que tem como dado inédito uma rede estar integrada e ser dirigida por chineses e vietnamitas.

Esta rede tinha como "quartel general" uma residência no Zango 0, onde se desenrolava não só a organização mas também a prática dos crimes de tráfico de droga, imigração ilegal e prostituição.

Segundo o SIC, os factos que configuram estes crimes estão fundamentados no facto de "utilizarem um residencial na zona do Zango-0, para a prática de prostituição de cidadãs vietnamitas em situação migratória ilegal e venda de droga no recinto".

Os cabecilhas desta rede vão ser hoje apresentados publicamente.

O Novo Jornal está a recolher dados sobre este caso que tem como curiosidade juntar duas nacionalidades asiáticas, chinesa e vietnamita, ligadas à mesma organização criminosa, algo que não constava até agora nos registos das autoridades policiais nacionais.