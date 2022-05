O Serviço de Investigação Criminal (SIC), através do Departamento de Narcotráfico, em Luanda, deteve, no distrito da Maianga, bairro do Cantinton, um homem, de 19 anos, e apreendeu 720 kg de canábis (liamba), anunciou esta quarta-feira a instituição.

A investigação do SIC-Luanda decorreu ao longo de três semanas e o homem, que foi detido em flagrante, "alegou em depoimento que a droga é da sua madrasta e só a estava a transportar para ser comercializada".

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial na quinta-feira, 19, pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Luanda.

O SIC-Luanda adiantou que o produto se encontrava no interior de um quintal, "já preparado para o comércio no mercado informal e em casas clandestinas de negócio de drogas e bebidas".

No mesmo período, de acordo com o superintendente de investigação criminal e director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho, um grupo de assaltantes de viaturas, composto por quatro elementos, dois já detidos, e dois foragidos, "sob ameaça de morte roubaram a viatura de viatura de um homem (taxista), de 35 anos, quando se faziam passar por passageiros", no município de Talatona, em Luanda.