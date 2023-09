O Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA) anunciou a construção de duas novas estradas na província de Luanda para descongestionar o trânsito no novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, que será inaugurado no próximo mês de Novembro.

Uma destas estradas novas sairá da Centralidade do Zango 8.000 para o novo aeroporto e a outra estrada está a ser construída na zona do Simão Kimbango, na Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem Loy, e vai fazer ligação com a Via Expressa Fidel Castro.

A via que sairá do Simão Kimbango vai passar pelo bairro do Patriota até à Via Expressa e a da Centralidade do Zango 8.000, passará pelos zangos a Via Expressa e terá ligação ao Viaduto do Aeroporto Internacional de Luanda, segundo explicou, esta terça-feira, à Rádio Nacional de Angola (RNA), a directora provincial de Luanda do Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA), Rosária Kiala.

Segunda esta responsável, estão ainda em curso trabalhos de manutenção e conservação das principais avenidas e estradas de Luanda que vão ligar ao futuro Aeroporto Internacional de Luanda.

Conforme a directora provincial do INEA, o sistema de drenagem de toda a Via Expressa, assim como da Avenida Deolinda Rodrigues, estão a ser reabilitados para evitar inundações como a que temos assistido nas épocas chuvosas.

Rosária Kiala assegurou que essas duas novas estradas vão servir para descongestionar o trânsito automóvel no novo aeroporto.

Segundo a directora provincial do INEA, nestas duas estradas novas estão a ser feitas valas de drenagens, mas a conclusão das mesmas será já depois da inauguração do novo Aeroporto Internacional, que esta previsto para o dia 10 de Novembro próximo.

Rosária Kiala assegurou que os moradores do distrito urbano do Zango vão ter ligação directa por estrada com o novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto.

Há muito que moradores do Zango clamam por uma segunda via de acesso

A falta de uma segunda via de acesso ao distrito do Zango, no município de Viana, em Luanda, tem estado a causar enormes embaraços aos moradores e automobilistas daquela zona, tudo porque a única estrada que liga o Zango e a Via Expressa Fidel Castro, tornou-se insuficiente para número de viaturas que ali circulam, como noticiou o Novo Jornal no passado dia 28 de Agosto.

Conforme os moradores e automobilistas, os congestionamentos no trânsito têm sido de segunda a domingo, das 04:30 às 10:00, no período da manhã, e das 16:00 às 20:00, no período de tarde e noite.

Quando se verifica um acidente ou um atropelamento mortal na via do Zango, contaram os automobilistas, a circulação de viaturas fica por largas horas parado.

Segundo os munícipes, é sonho de todos os habitantes do Zango que este distrito tenha mais de uma via de acesso para facilitar a circulação de veículos.

Esta quarta-feira,27, o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, efectua uma visita de campo para aferir o grau de execução física de algumas obras de responsabilidade central em curso na cidade de Luanda, entre eles as de acessos ao novo Aeroporto Internacional de Luanda.